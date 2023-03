Charles III. besucht Deutschland

Berlin (dpa) - Salutschüsse am Flughafen, „God Save the King“ am Brandenburger Tor: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla beginnen ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es ist die erste Auslandsreise des neuen Königs. Empfangen wird er am Brandenburger Tor – erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird dort ein Staatsgast von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt. Charles III. will während seines dreitägigen Aufenthalts auch nach Brandenburg und Hamburg fahren. Der Bundespräsident wird den Staatsgast auf seiner gesamten Reise begleiten, das ist an sich nicht üblich und gilt als Zeichen besonderer Wertschätzung.

Deutschland und Großbritannien sind enge Partner, die Royals sind hier traditionell beliebt. Charles selbst kennt Deutschland von etwa 40 Besuchen gut. Dass er noch vor seiner Krönung am 6. Mai in seiner neuen Rolle als König kommt, gilt als wichtiges Signal nach dem Brexit genannten Austritt Großbritanniens aus der EU.