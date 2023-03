Dauerhafte Hilfe für die Ukraine

Brüssel (dpa) - Die Europäische Union will die Ukraine dauerhaft unterstützen und mehr Druck auf Russland aufbauen. Dies vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und die übrigen Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Gipfel in Brüssel. Russlands Präsident Wladimir Putin habe nie mit einer so geschlossenen Unterstützung des Westens für die Ukraine gerechnet, betonte Scholz. „Wir sind auch vorbereitet darauf, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das tatsächlich notwendig sein wird.“

In der Gipfelerklärung zur Ukraine hieß es, die Europäische Union sei entschlossen, den kollektiven Druck auf Russland zu erhöhen. Dies schließe mögliche weitere Sanktionen und Arbeiten an der bereits existierenden Preisobergrenze für russische Erdölerzeugnisse ein. Die EU-Staaten sagten der Ukraine politische, wirtschaftliche, militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe zu - solange dies nötig ist.