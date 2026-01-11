Deutlich mehr Elektroautos 2025

Berlin (dpa) - Die Nachfrage nach Elektroautos hat in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich angezogen. Mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) sind 2025 neu auf die Straße gekommen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte – 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Aus Sicht des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller bleibt die Entwicklung des E-Absatzes dennoch hinter den Erwartungen zurück.

Fast jede fünfte Neuzulassung 2025 war ein BEV. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen legte mit gut 19 Prozent um rund 5,6 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich zu. Die von der Bundesregierung angekündigte E-Auto-Kaufprämie könnte den Absatz 2026 weiter ankurbeln.

Der deutsche Elektroauto-Markt war 2025 fest in der Hand der heimischen Konzerne. Bei den Neuzulassungen reiner Stromer gehen die vorderen Plätze an Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes und Seat. Tesla - vor einem Jahr noch Nummer drei - hat dagegen fast die Hälfte seines Absatzes verloren und stürzt auf Rang neun ab. Weitere Verlierer sind die inzwischen zu chinesischen Konzernen gehörenden Marken MG Roewe und Volvo.