Deutsche an Europawahl interessiert

Berlin (dpa) - Das Interesse der Bundesbürger an der Europawahl Ende Mai ist einer Umfrage zufolge sehr viel höher als vor fünf Jahren. 41 Prozent der Befragten sagen, dass sie sich stark dafür interessieren, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-«Politbarometer» hervorgeht. Im März 2014 - vor der damaligen Europawahl - hatten dies lediglich 23 Prozent angegeben. Trotzdem sagen die meisten Menschen (59 Prozent) in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen noch immer, sie interessierten sich wenig oder gar nicht dafür (2014: 77 Prozent). Das EU-Parlament wird vom 23. bis zum 26. Mai gewählt.

Bei der Europawahl würde demnach ein Drittel (33 Prozent) für die Union stimmen, jeweils knapp ein Fünftel (18 Prozent) würden die Sozialdemokraten (SPD) oder die Grünen wählen. Die Alternative für Deutschland (AfD) käme auf 10 Prozent der Stimmen, die Freie Demokratische Partei (FDP) auf 7 Prozent und die Linke auf 6 Prozent.

Die Stärkung des Zusammenhalts in der Staatengemeinschaft ist für die Hälfte der Befragten (49 Prozent) die aktuell größte Herausforderung für die EU. Für gut ein Viertel (26 Prozent) ist es die Bewältigung der Flüchtlingsprobleme. 12 Prozent nennen die Sicherung des Wohlstands und 10 Prozent die Bedeutung Europas in der Welt.