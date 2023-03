Deutschland: Entschlossen gegen Wasserkrise handeln

Frankfurt (d.de) - Die deutsche Bundesregierung setzt sich vom 22. bis 24. März bei der Wasserkonferenz der Vereinten Nationen (UN) in New York für ein entschlossenes Handeln gegen die globale Wasserkrise ein. Der Internationale Weltwassertag unter dem Motto „Accelerating Change“ ist der Auftakt der Konferenz. Deutschland wird von Umweltministerin Steffi Lemke vertreten. Sie sagt: „Klimakrise, Artenaussterben und Verschmutzungskrise sind die drei ökologischen Krisen unserer Zeit. Ein nachhaltiges Wassermanagement ist gleichzeitig ein zentraler Schlüssel zur Lösung dieser globalen Krisen, indem Ökosysteme besser geschützt und wiederhergestellt werden.“ Deutschland setze sich daher für schnelles Handeln und eine „Water Action Agenda“ ein. In der deutschen Delegation sind auch das Außenministerium, das Landwirtschaftsministerium und das Entwicklungsministerium hochrangig vertreten.