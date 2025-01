Deutschland-Tourismus boomt

Wiesbaden (dpa) - Der Tourismus in Deutschland verzeichnet 2024 Rekordzahlen. Hotels, Gasthöfe, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe meldeten 465,3 Millionen Übernachtungen bis Dezember in den Feriengebieten von Nord- und Ostsee bis in die Alpen. Die Zahl liegt fast zwei Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und leicht über dem Höchstwert für die ersten elf Monate des bisherigen Rekordjahres 2019. „Dass trotz unbeständigen Wetters (…) die Übernachtungszahlen im November gestiegen sind, ist ein absolut positives Zeichen“, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Wegen der Weihnachtsferien und beginnenden Skisaison werden für den Dezember ebenfalls sehr gute Zahlen erwartet. Berücksichtigt werden in der Statistik nur größere Betriebe mit mindestens zehn Übernachtungsmöglichkeiten, die Zahl für die Übernachtungen von Touristen in Deutschland insgesamt liegt also wegen der vielen kleineren Betriebe noch einmal deutlich höher.