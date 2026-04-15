Deutschland und Ukraine wollen Zusammenarbeit ausbauen

Berlin (dpa) – Deutschland und die im Abwehrkampf gegen Russland stehende Ukraine bauen ihre militärische und politische Zusammenarbeit weiter aus. Das haben Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern bei deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin vereinbart.

Unterzeichnet wurden eine Kooperationsvereinbarung zur Verteidigungszusammenarbeit und eine Absichtserklärung zur Förderung des Wiederaufbaus und der Widerstandsfähigkeit der Industrie. Außerdem würden die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft angehoben, sagte Merz.

„Was wir in dieser Kooperation tun, ist nicht nur von Nutzen für die Verteidigung der Ukraine. Es ist auch von besonderem Nutzen für uns, für unsere Sicherheit“, betonte Merz.

Selenskyj dankte Merz für die Unterstützung und betonte erneut den Wunsch nach einer Vollmitgliedschaft in Nato und EU. „Wir brauchen weder eine EU light noch eine Nato light für uns.“ Auch die Europäische Union und die Nato brauchten die Ukraine als „vollwertigen Partner“.