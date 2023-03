Deutschland verdoppelt Hilfe für Erdbebenopfer

Brüssel (dpa) - Die internationale Gemeinschaft mobilisiert sieben Milliarden Euro für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Gemeinsam habe man die Erwartungen übertroffen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag nach einer Geberkonferenz in Brüssel. „Wenn es zu einer Tragödie kommt, gibt es nur eine Antwort, und das ist Solidarität.“ Allein Deutschland kündigte an, seine bisher geleistete Erdbebenhilfe für die beiden Länder auf rund 240 Millionen Euro mehr als zu verdoppeln. Davon werde der größere Teil wegen des einfacheren Zugangs an die Türkei gehen, hieß es.

Am 6. Februar hatten zwei starke Erdbeben die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Fast 57.000 Menschen starben und Millionen wurden obdachlos.