Deutschland verdoppelt Hilfe für Ukraine

Berlin (dpa / d.de) - Deutschland plant Presseberichten zufolge 2024 eine Verdopplung der bisherigen Militärhilfe für die Ukraine von vier auf acht Milliarden Euro. Die Erhöhung nannte Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem TV-Interview ein „starkes Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen“. Damit bestätigte er die Berichte, ohne Summen zu nennen oder auf weitere Details einzugehen. Das Vorhaben muss in den Haushaltsberatungen der Regierungskoalition beschlossen werden, ehe der Haushaltsausschuss des Bundestag die Pläne genehmigt. Er kommt am Donnerstag zu einer Sitzung zusammen, bei der die endgültigen Ausgaben für 2024 Jahr festgelegt werden.

Am Montag beraten auch die Außenminister der 27 EU-Staaten in Brüssel über weitere Hilfen für die Ukraine. Die Lage im Nahen Osten soll ebenfalls besprochen werden. Deutschland wird in Brüssel von Außenministerin Annalena Baerbock vertreten.