DFB-Frauen vor letztem Gruppenspiel

Lille (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen sind heute zu ihrem dritten WM-Etappenziel aufgebrochen. Am Nachmittag wurde die Mannschaft in Montpellier erwartet. In der südfranzösischen Stadt unweit der Mittelmeerküste ist sie im Hotel «Crowne Plaza» untergebracht. Am Montagabend sollte das letzte Gruppenspiel gegen Südafrika stattfinden. Schon mit einem Unentschieden wäre das deutsche Team als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert.

Als Gruppenerster würde die DFB-Elf wahrscheinlich einem Duell mit den USA als mutmaßlichen Sieger der Gruppe F schon im Achtelfinale aus dem Weg gehen. Was auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sehr recht wäre. «Wir wussten, dass es schwer würde gegen die Gruppe F zu spielen. Deshalb wollten wir in unserer Gruppe Erster werden. Wir sind jetzt in einer besseren Ausgangsposition. Aber wir werden Südafrika keinesfalls unterschätzen.»

Diese gute Ausgangsposition verschaffte sich die Mannschaft am Mittwoch mit einem Sieg über Spanien. Sara Däbritz sorgte mit ihrem Tor in der 42. Minute für das zweite 1:0 im zweiten WM-Spiel.

Ohne die verletzte Spielmacherin Dzsenifer Marozsan (Zehenbruch) tat sich die deutsche Elf gegen ballsichere, aber abschlussschwache Spanierinnen vor allem im ersten Durchgang lange schwer. Kämpferisch machte das Team die Defizite aber wett. «Es war eine überragende Kampf- und Willensleistung. Wir wissen, dass wir besser spielen können. Aber wichtig waren die drei Punkte. Nun können wir mit Mut, Leidenschaft und Selbstbewusstsein in das nächste Spiel gehen», sagte die strahlende Däbritz auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

«Zwei Spiele, zwei Siege. Diese sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen», bilanzierte die Bundestrainerin. «Ich bin total stolz auf die Mannschaft. Sie musste an ihre Grenzen gehen, und ist an ihre Grenzen gegangen», ergänzte die 51-Jährige.