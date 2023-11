Durchbruch bei den Vorverhandlungen zum „Loss and Damage Fund“

Abu Dhabi (d.de) - Kurz vor Beginn der COP28 Anfang Dezember im arabischen Dubai gab es einen Durchbruch in den Vorverhandlungen zum sogenannten „Loss and Damage Fund“. Das Abkommen zur Schaffung eines Unterstützungsfonds für besonders vom Klimawandel betroffene Entwicklungsländer wurde bei der COP27 in Ägypten im vergangenen Jahr als historischer Erfolg gefeiert. „Der Unterstützungsfonds wird kommen. Die Vorverhandlungen dazu wurden gestern abgeschlossen“, erklärte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heute auf X.

Ein spezieller UN-Ausschuss, der mit der Umsetzung des Fonds beauftragt ist, traf sich in dieser Woche zum fünften Mal in Abu Dhabi, um Empfehlungen zu finalisieren, die den Regierungen bei der COP28 vorgelegt werden sollen. Das Ziel ist es, den Fonds bis 2024 in Betrieb zu nehmen.

Der Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste ist ein Fortschritt in der Erreichung weltweiten Klimagerechtigkeit. Der Fonds zielt drauf ab, besonders vom Klimawandel betroffene Entwicklungsländer bei der Bewältigung von Folgen der Erderhitzung zu unterstützen.

Jennifer Morgan, Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, erklärte in einem Beitrag auf X, dass Deutschland „bereit ist, seine Verantwortung zu erfüllen - wir arbeiten aktiv daran, zum neuen Fonds beizutragen und Optionen für strukturelle Finanzierungsquellen zu prüfen". Im Hinblick auf die COP28 forderte Morgan, dass „Entscheidungen getroffen werden, die uns dabei helfen, die Emissionen bis 2030 zu halbieren, um noch schlimmere Auswirkungen zu verhindern.“