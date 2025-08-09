Gemeinsame Warnung vor Israels Gaza-Offensive

Berlin (d.de) – Deutschland, Großbritannien, Italien, Neuseeland und Australien haben in einer gemeinsamen Erklärung vor den Folgen einer geplanten Eroberung von Gaza-Stadt durch Israel gewarnt. Eine solche Offensive würde die humanitäre Notlage verschärfen, das Leben der Geiseln gefährden und zu massiven Vertreibungen führen, heißt es in der Stellungnahme.

Die fünf Staaten fordern von der militant-islamistischen Hamas die sofortige Freilassung aller Geiseln und eine Entwaffnung der Gruppe. Das israelische Sicherheitskabinett hatte die Offensive in der Nacht zum Freitag gebilligt. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich heute in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Thema. UN-Generalsekretär António Guterres warnte, der Schritt würde das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch verschlimmern.