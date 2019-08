Ehrgeizigere Klimaziele gefordert

Berlin (dpa) - Vor dem UN-Sondergipfel zum Klimaschutz im September fordert ein Netzwerk aus Forschern und Umweltschützern, dass sich die Bundesregierung zügig ehrgeizigere Ziele steckt. Schon in den nächsten Monaten müsse das bisherige Ziel verschärft werden, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Notwendig seien zudem ein wirksames Klimaschutzgesetz und eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes in den Sektoren Verkehr und Gebäude, erklärte das Netzwerk Climate Transparency am Mittwoch.

Hintergrund ist ein Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er hatte Anfang des Monats gesagt, die «Eintrittskarte» zu seinem Gipfeltreffen am 23. September in New York für Regierungen, Firmen und Zivilgesellschaft seien «kühne Taten und viel mehr Ehrgeiz» in punkto Klimaschutz. «Wir brauchen einen schnellen und tiefgreifenden Wandel der Art und Weise, wie wir wirtschaften, Energie erzeugen, Städte bauen und die Welt ernähren», sagte er.

Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, die Teil des Climate-Transparency-Netzwerks ist, sieht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Pflicht. Die großen Industrie- und Schwellenländer der G20 seien für etwa 80 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. «Die eskalierende Klimakrise in Deutschland und weltweit, die klaren Aussagen der Wissenschaft und die Proteste auf der Straße sowie die Gerichtsprozesse um Klimaschutz zeigen, wie dringend dies ist.»