Einsatz für politische Lösung

Mexiko-Stadt (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich klar gegen eine militärische Intervention in Venezuela ausgesprochen. «Wir stellen an vielen Plätzen der Welt fest, dass militärisch gelöste Konflikte in Wahrheit keine gelösten Konflikte sind, sondern nur verschobene Konflikte», sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem mexikanischen Kollegen Marcelo Ebrard in Mexiko-Stadt. «Deshalb verfolgen wir nach wie vor das Ziel einer politischen Lösung und keiner militärischen.»

Maas reagierte damit auf Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo, der am Mittwoch eine militärische Intervention nicht ausgeschlossen hatte. «Militärisches Handeln ist möglich. Wenn es das ist, was notwendig wird, dann ist es das, was die Vereinigten Staaten tun werden», sagte Pompeo. Allerdings betonte er auch: «Wir tun alles, was wir können, um Gewalt zu vermeiden.»

Die USA hatten auch vorher immer wieder erklärt, dass sie zur Lösung des Konflikts in Venezuela alle Optionen auf dem Tisch behalten wollen. Der mexikanische Außenminister Ebrard lehnte ein militärisches Eingreifen von außen wie Maas ab. «Das wäre ein Desaster», sagte er. «Wir würden jede militärische Intervention in irgendeinem Land in Lateinamerika ablehnen.»

In Venezuela tobt seit Januar ein Machtkampf zwischen Präsident Nicolás Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaidó. Während sich Deutschland zusammen mit den USA und zahlreichen Staaten der EU und Lateinamerikas klar auf die Seite Guaidós geschlagen haben und ihn als Übergangspräsidenten anerkennen, verhält sich Mexiko in dem Konflikt neutral.

Pompeo kommt am Dienstag zu Gesprächen mit Maas und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Deutschland. Voraussichtlich wird er während seiner Europa-Reise auch den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Maas beendete in Mexiko seine viertägige Lateinamerika-Reise, die ihn auch nach Brasilien und Kolumbien führte, am Donnerstag in Mexiko. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá traf er am Mittwoch auch Vertreter der venezolanischen Opposition, darunter den «Schatten-Außenminister» Guaidós, Julio Borges.

Ziel der Reise war der Start einer Lateinamerika-Initiative, mit der die Bundesregierung die lange vernachlässigten Beziehungen zu den Ländern der Region neu beleben will. Dazu ist als nächstes am 28. und 29. Mai eine große Lateinamerika-Konferenz in Berlin geplant, zu der das Auswärtige Amt rund 30 Außenminister der Region eingeladen hat.