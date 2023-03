Einwanderung nach Deutschland erleichtert

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat sich auf neue Regeln für die Einwanderung von Fachkräften geeinigt. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, der Deutschland für qualifizierte Arbeitskräfte attraktiver machen soll. Neben verschiedenen Erleichterungen – etwa beim Familiennachzug und der Anerkennung von Berufsabschlüssen – enthält der Entwurf die Einführung einer „Chancenkarte“ auf der Basis eines Punktesystems. Zu den Kriterien, die bei der Errechnung der Punktzahl berücksichtigt werden, zählen Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug.

Die „Chancenkarte“ bietet zudem Möglichkeiten zu Probearbeit oder Nebenbeschäftigung in Deutschland. Die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel (so werden in der EU die verschiedenen Formen der Aufenthaltserlaubnis genannt) zum Zweck der Ausbildungsplatzsuche werden deutlich erleichtert. Der Wechsel aus einem anderen Aufenthaltstitel, ein sogenannter Spurwechsel, zu Erwerbs- oder Bildungszwecken ist erlaubt.