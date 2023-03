Entwicklungsministerium unterstützt ärmste Länder

Doha (d.de) - Deutschland verstärkt sein Engagement für die am wenigsten entwickelten Länder (least developed countries/LDC) der Welt. Auf der 5. UN-LDC-Konferenz in Doha hat das Entwicklungsministerium (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/BMZ) angekündigt, seine Unterstützung für die LDC in 2023 um 200 Millionen Euro im Vergleich zu 2022 zu erhöhen. Staatssekretär Jochen Flasbarth sagte in Doha: „Die Ärmsten der Armen haben die großen Krisen unserer Zeit nicht verursacht, aber sie leiden am stärksten unter ihnen. Das gilt vom Klimawandel bis zu den steigenden Nahrungsmittelpreisen in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.“ Mit den zusätzlichen Mitteln stellt das BMZ 2023 insgesamt 1,4 Milliarden Euro für Projekte in LDC zur Verfügung.