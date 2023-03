Erste deutsch-japanische Regierungskonsultationen

Berlin/Tokio (d.de/dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz reist mit sechs Ministerinnen und Ministern zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen nach Japan. Zu den teilnehmenden Kabinettsmitgliedern gehören unter anderem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Außenministerin Annalena Baerbock. Geplant ist unter anderem eine gemeinsame Plenarsitzung. Auch eine hochrangige Wirtschaftsdelegation begleitet den Bundeskanzler und die Ministerinnen und Minister. Japan hat in diesem Jahr den Vorsitz in der G7 wirtschaftsstarker westlicher Demokratien, im vergangenen Jahr stand Deutschland an der Spitze der Gruppe.

Deutschland und Japan stehen auch angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eng zusammen. Im April 2022 hatte Scholz bei einem Staatsbesuch in Tokio nach einem Treffen mit Ministerpräsident Fumio Kishida betont: Beide Länder stünden „Seite an Seite bei der Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung“. Die Regierungschefs vereinbarten damals auch, dass beide Regierungen künftig zu regelmäßigen Beratungen zusammenkommen. Solche Regierungskonsultationen hatte Japan zuvor noch mit keinem Land.