EU-Sanktionen auch direkt gegen Putin

Brüssel/Berlin (dpa) - Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine verhängt die Europäische Union auch direkt Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow. Möglicherweise in der EU vorhandene Vermögen der beiden Politiker sollen eingefroren werden. Für diplomatische Gespräche sollen sie aber weiter in die EU einreisen dürfen. Die EU-Außenminister beschlossen die neue Strafmaßnahme als Teil eines großen Sanktionspakets. Die bereits zuvor beschlossenen Wirtschaftssanktionen traten in Kraft.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte zu den Maßnahmen gegen den russischen Präsidenten: „Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss, eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern“. Mit Putin und Lawrow würden nun auch jene mit klaren Sanktionen belegt, „die für diese Furchtbarkeit an den Menschen in der Ukraine“ verantwortlich seien. Mit Blick auf das gesamte Sanktionspaket fügte sie hinzu: „Das wird Russland ruinieren.“

Auf die Grundzüge der Strafmaßnahmen hatten sich bereits am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Sondergipfel nach dem Angriff auf die Ukraine verständigt. Die Strafmaßnahmen zielen darauf ab, dem Land und seiner Wirtschaft erheblichen Schaden zuzufügen. Dafür werden zum Beispiel die Refinanzierungsmöglichkeiten des Staates und von ausgewählten privaten Banken und Unternehmen eingeschränkt. Zudem erlässt die EU Ausfuhrbeschränkungen für strategisch wichtige Güter, die insbesondere Unternehmen aus dem Verkehrs- und Energiesektor treffen sollen.

Noch nicht enthalten in dem Sanktionspaket ist der ebenfalls diskutierte Ausschluss Russlands aus dem Banken- Kommunikationsnetzwerk Swift, mit dem russische Banken quasi vom globalen Finanzsystem abgeschnitten würden.

Außenministerin Baerbock verteidigte die deutsche Zurückhaltung in diesem Punkt. Eine Entkopplung Russlands vom Swift-System wirke anders als die Sanktionierung einzelner Banken in die Breite. Für „diesen Moment, ich betone für diesen Moment“ würden die großen Banken auf die Sanktionsliste gesetzt. Man werde prüfen, wie die Probleme der Breitenwirkung bei Swift aus dem Weg geräumt werden könnten. Wörter wie das Swift-Abkommen würden „sehr scharf klingen“, betonte Baerbock. „Aber in diesen Momenten muss man trotz allem, was einem gerade durch den ganzen Körper, durchs Herz geht, einen kühlen Kopf bewahren.“