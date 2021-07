Ex-Wohnsitz von Burle Marx wird Welterbe

Rio de Janeiro (dpa) - Der frühere Wohnsitz des deutschstämmigen Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist zum Welterbe ernannt worden. Der «Sítio» sei ein Labor für botanische und landschaftliche Experimente, das die Arbeit von Burle Marx zusammenfasse, hieß es in einer Mitteilung der Unesco-Vertretung in Brasília am Dienstag (Ortszeit). Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur tagt derzeit im chinesischen Fuzhou. Der «Sítio Burle Marx», Vermächtnis des 1994 gestorbenen Landschaftsarchitekten, der als Begründer des modernen tropischen Gartens gilt, ist demnach die 23. Welterbestätte in Brasilien.