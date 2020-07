Fahrplan für eine friedliche Zukunft

Tripolis/New York (dpa) - Sechs Monate nach der Berliner Libyen-Konferenz im Januar 2020 hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VN) in einer Videokonferenz turnusmäßig mit der Lage in Libyen befasst. In der von Bundesaußenminister Heiko Maas geleiteten Sitzung sagte VN-Generalsekretär António Guterres, dass fast 30.000 Menschen vor den jüngsten Kämpfen im Süden von Tripolis und dem nahe liegenden Tarhouna fliehen mussten.

Bei der Berliner Konferenz zu dem Konflikt seien im Januar „Dinge vereinbart“ worden, aber „sehr wenig wurde umgesetzt und die Lage hat sich verschlechtert“. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas gab sich nüchtern. „Ausländische Eingriffe bleiben die treibende Kraft des Konflikts in Libyen“, sagt er. „Es ist Zeit, diese zynische Absurdität zu beenden.“

Deutschland hat als nicht-ständiges Mitglied diesen Monat den Vorsitz im Rat und kann damit selbst Themen setzen. Eine gute Gelegenheit, den Faden der Berliner Konferenz wieder aufzunehmen und Druck auf die Beteiligten auszuüben. „Keine Flugzeuge mehr, keine Panzer mehr, keine Lastwagen und Frachtschiffe mehr voller Waffen - und keine Lügen mehr“, forderte Maas. Auch „gezielte Sanktionen“ drohte er dabei an.