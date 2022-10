Festakt zur Deutschen Einheit

Erfurt (dpa) – Mit einem Festakt und einem Bürgerfest erinnert Deutschland an die deutsche Wiedervereinigung vor 32 Jahren. Die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier finden in diesem Jahr in Erfurt statt, der Landeshauptstadt von Thüringen. Dessen Ministerpräsident Bodo Ramelow ist derzeit Bundesratspräsident. Traditionell richtet das Bundesland die zentrale Einheitsfeier aus, das den Präsidenten der Länderkammer stellt.

Ein Bürgerfest, bei dem sich unter anderem die 16 Bundesländer präsentieren, lädt Besucherinnen und Besucher in die historische Altstadt Erfurts ein. Die Feiern, mit denen an die friedliche Revolution 1989 und die deutsche Wiedervereinigung vor 32 Jahren erinnert werden, begannen bereits am Samstag. Geboten wird ein vielfältiges Informations-, Kultur- und Unterhaltungsprogramm in der Thüringer Landeshauptstadt.

Außenministerin Annalena Baerbock reist derweil an diesem Montag zu einem Besuch nach Polen, wo sie zunächst an den Feierlichkeiten der Deutschen Botschaft zum Tag der deutschen Einheit teilnehmen wird.