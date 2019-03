„Fridays for Future“-Demo in Berlin

Berlin (dpa) - Tausende Schüler haben am Freitag im Berliner Invalidenpark für mehr Klimaschutz demonstriert. Nach Polizeiangaben waren zu der Veranstaltung 5000 Teilnehmer angemeldet. Bereits zu Beginn war der Park gut gefüllt und eine Stunde später wurde die Invalidenstraße wegen des großen Andrangs teilweise gesperrt.

Auch in anderen deutschen Großstädten versammelten sich Hunderte bis Tausende Jugendliche, angekündigt waren Kundgebungen in mehr als 210 Orten bundesweit.

Erstmals wurden die in Berlin demonstrierenden Schüler dabei von Eltern, Wissenschaftlern und Radfahrern unterstützt. Im Zuge der «Fridays for Future»-Bewegung streiken Schüler seit Wochen jeden Freitag für mehr Engagement der Politik zum Schutz von Klima und Umwelt.

Die Streiks gehen auf die 16-jährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg zurück. Statt zur Schule zu gehen, demonstriert sie seit August 2018 freitags unter dem Motto «Schulstreik fürs Klima» vor dem Reichstag in Stockholm. Ihr Engagement wurde weltweit bekannt. Für diese Woche waren die bislang umfangreichsten Proteste geplant. In mehr als 110 Staaten weltweit wollten Schüler am Freitag auf die Straße gehen.