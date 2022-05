G7-Staaten sagen Ukraine jahrelange Unterstützung zu

Wangels (dpa) – Die G7-Gruppe der führenden Industriestaaten sendet beim Treffen ihrer Außenministerinnen und Außenminister in Norddeutschland ein geschlossenes Signal an die Ukraine. Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen den ukrainischen Streitkräften notfalls noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung für den Kampf gegen die Angreifer aus Russland liefern. „Wir werden unsere laufende Militär- und Verteidigungshilfe für die Ukraine so lange wie nötig fortsetzen“, heißt es in einer von den Außenministerinnen und Außenministern der Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen (G7) verabschiedeten Erklärung.

„Grenzveränderungen niemals anerkennen“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock betonte zum Abschluss der Beratungen im schleswig-holsteinischen Weißenhaus auch die politische Unterstützung durch die G7-Staaten. „Grenzveränderungen, die Russland mit militärischer Gewalt erzwingen will, werden wir niemals anerkennen“, sagte sie. Den G7-Staaten falle eine zentrale Rolle dabei zu, „zu verhindern, dass die globalen Auswirkungen dieses Krieges die Welt in eine unkontrollierbare Krise stürzen“.

Millionen Menschen von Hunger bedroht

In ihrer Erklärung warnen die G7-Außenministerinnen und -minister, weltweit stünden rund 43 Millionen Menschen nur einen Schritt entfernt von einer Hungersnot. Russlands grundloser Krieg in der Ukraine habe die globalen Wirtschaftsaussichten mit stark steigenden Nahrungsmittel-, Kraftstoff- und Energiepreisen verschlechtert. Es liege in der Verantwortung der G7-Staaten, den Kampf gegen die drohende globale Krise aufzunehmen. „Denn wir haben mehr als andere Länder die Chance und die Mittel, uns dem entgegenzustellen“, betonte Baerbock.

G7-Agrarminister grundsätzlich gegen Exportstopps

Unterdessen ging in Stuttgart das Treffen der G7-Agrarministerinnen und -minister zu Ende. Laut dem deutschen Agrarminister Cem Özdemir wollen die G7 die Preise für Produktions- und Lebensmittel stärker überwachen als bisher, dabei gehe es beispielsweise um Düngemittel. Dazu solle das Agrarinformationssystem der G20-Gruppe der Industrie- und Schwellenländer gestärkt werden. Die G7 sprechen sich Gastgeber Özdemir zufolge grundsätzlich gegen Exportstopps aus. „Wir rufen dazu auf, die Märkte offen zu halten“, so Özdemir.