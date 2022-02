Graffiti für die Freundschaft zwischen Deutschland und Thailand

Bangkok (dpa) - Currywürstchen und mystische Wesen, Neuschwanstein und eine Thai Stupa, Windräder und Meereswellen: Die Außenmauer der deutschen Botschaft in Bangkok ziert jetzt ein riesiges Graffiti. Hintergrund für das Kunstwerk ist, dass vor 160 Jahren - also im Jahr 1862 - Deutschland und Thailand diplomatische Beziehungen aufnahmen. „Mit diesem Wandbild feiern wir die Freundschaft, das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Nationen“, heißt es auf einem Schriftbanner an der Wand.

Die Motive stammen von Kunststudenten der Silpakorn-Universität in Bangkok, die mit ihren Designvorschlägen an einer Ausschreibung der Botschaft teilgenommen haben. „Das Kunstwerk wurde dann von einem Team, bestehend aus drei Dozenten und zwölf Studenten, an unserer Mauer angebracht“, sagte ein Botschaftssprecher.

Angesprochen würden unter anderem Schlüsselbereiche in der künftigen Kooperation zwischen beiden Ländern, darunter Energie, nachhaltige Wirtschaft, Elektrofahrzeuge und Schienenverkehr, so der Sprecher. Natürlich fehlen auch nicht bekannte Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor oder die Bhumibol-Brücke in der Provinz Samut Prakan sowie Delikatessen aus beiden Ländern. „Sie stehen für die vielen Orte und Dinge, die wir gegenseitig entdecken und erleben können“, hieß es von der Botschaft.