Habeck reist nach Namibia und Südafrika

Berlin (dpa) - Eine engere Partnerschaft bei Energie und ein Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen sind Schwerpunkte einer Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Namibia und Südafrika. Habeck fliegt am Sonntag zunächst nach Namibia. Dort soll es vor allem um eine engere Zusammenarbeit bei Wasserstoff gehen. Am Montagabend geht es nach Südafrika, dort besucht Habeck bis Donnerstagabend Kapstadt, Johannesburg und Pretoria. Der Minister will unter anderem einen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen.