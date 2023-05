Heil und Baerbock wollen Pflegekräfte in Brasilien anwerben

Berlin (dpa) - Die deutsche Regierung will mehr Pflegekräfte aus Ländern mit großem Arbeitskräftepotenzial anwerben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird daher im Juni gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock nach Brasilien reisen, um dort entsprechende Abkommen zu schließen. Heil sagte, in dem größten Land Südamerikas gebe es sehr viel Pflegepersonal. Deutschland hat sich bereits mit Mexiko und Indonesien über die Anwerbung von Pflegepersonal verständigt. Im Februar hatte Heil mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze Ghana besucht, auch dort war die Anwerbung von Fachkräften ein Thema. Man werde „gemeinsam mit der Wirtschaft eine Anwerbe-Strategie in Ländern umsetzen, in denen es mehr junge und gut ausgebildete Menschen gibt, als der dortige Arbeitsmarkt aufnehmen kann“, sagte Heil in einem Interview. „Wir werden dabei sehr sensibel vorgehen, damit wir keinem Land die Arbeitskräfte nehmen, die es selbst braucht“, sagte Heil.

Um die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland bemüht sich die Bundesregierung bereits seit Jahren. Mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz will die Regierung mehr Menschen nach Deutschland holen. Über ein Punktesystem wird die Einwanderung von Arbeitskräften mit ausländischem Berufsabschluss erleichtert.