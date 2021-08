Hilfe für Griechenland

Wiesbaden/München (dpa) - Knapp 170 Katastrophenschützer aus Hessen sind am Montag mit 35 Fahrzeugen vom fränkischen Hösbach bei Aschaffenburg nach Griechenland aufgebrochen, um bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände helfen. Dort werden sie am Donnerstag erwartet. Staatssekretär Stefan Heck aus dem hessischen Innenministerium würdigte den Einsatz als Zeugnis «gelebter europäischer Solidarität». «Sie als hoch spezialisierte Kräfte sind hierbei ein Aushängeschild Deutschlands in der Krisenregion und stärken durch Ihre Bereitschaft das internationale Ansehen unseres Landes in der Welt», lobte er. Bereits am Morgen war ein Vorauskommando ins Einsatzgebiet geflogen.

Auch Bayern hat der griechischen Regierung Hilfe bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände angeboten. Voraussetzung für einen Einsatz ist allerdings ein offizielles Hilfeleistungsersuchen durch die griechische Regierung. Ein solches liege noch nicht vor. Man stehe mit dem Generalkonsulat in Kontakt. Die Einsatzkräfte aus Hessen waren aufgrund eines Hilfeleistungsersuchens im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens aktiv geworden, das Griechenland zuvor gestellt hatte.

Unterdessen hat Griechenland erste Daten zum Ausmaß der Schäden bekannt gegeben. Das geologische Institut der Universität Athen geht aktuell von 90.000 Hektar verbrannter Fläche im ganzen Land aus. Zum Vergleich: In Deutschland verbrannten laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im vergangenen Jahr durch Waldbrände 368 Hektar Fläche. Im Dürresommer 2018 mit für Deutschland ungewöhnlich schweren Waldbränden vor allem in Ostdeutschland waren es 2350 Hektar.

