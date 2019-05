Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich gegen die Enteignung von Wohnungsunternehmen ausgesprochen. Die Politikerin sprach am Freitag beim Auftakt der Jugendpolitiktage in Berlin und reagierte mit ihrer Aussage auf die Frage einer jungen Teilnehmerin. „Für mich ist Enteignen pauschal nicht die Lösung“, sagte Giffey, „für mich ist die Lösung: Wir brauchen wirklich Wohnungsbau, Wohnungsbau, Wohnungsbau.“

Hunderte Jugendliche aus ganz Deutschland beteiligen sich an den Jugendpolitiktagen. Das Treffen wurde vom Bund initiiert - in einer Zeit, in der von Wissenschaftlern zu hören ist, dass das politische Interesse bei Jugendlichen in Deutschland zugenommen habe.

Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, der für die Hertie School of Governance in Berlin tätig ist und mehrere Jugendstudien (Shell-Studien) mitverfasste, beobachtet ein Verantwortungsgefühl bei der jungen Generation für die Gemeinschaft und für das Gemeinwesen. „Seit 15 Jahren haben wir das so nicht gehabt“, sagt er.

Vor mehr als zehn Jahren hätten Jugendliche noch deutlich weniger Interesse an Politik gezeigt. Der Bildungsforscher erklärt sich das so: In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sinke das Interesse, weil man sich um sich selbst kümmere und Absicherungsstrategien verfolge. „Je günstiger die Einschätzung der jungen Leute für ihre Zukunft-Strukturen vor allem im beruflichen Sektor sind, desto freier fühlen sie sich und fangen an nachzudenken: In welcher Welt leben wir denn hier und wo liegen die wirklichen Probleme?“

Das Format der Jugendpolitiktage geht in die zweite Runde, erstmals gab es dieses Treffen im Jahre 2017. Die Teenager erarbeiten Empfehlungen und Positionen, die dann in die Jugendstrategie der Bundesregierung einfließen könnten. Diese Strategie ist noch im Entwicklungsprozess. Ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums teilt mit, man wolle erreichen, dass sich das gesamte Kabinett verbindlich zur Verantwortung für die Jugend bekennt.