Kabinett benennt neue „Wirtschaftsweise“

Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett hat neue „Wirtschaftsweise“ benannt. Neu im fünfköpfigen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind der Ökonom Martin Werding und die Finanzmarktexpertin Ulrike Malmendier, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden umgangssprachlich als „Wirtschaftsweise“ bezeichnet.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte Malmendier eine weltweit renommierte Verhaltensökonomin. Erstmals habe man eine Professorin von einer US-amerikanischen Spitzenuniversität für die Arbeit im Sachverständigenrat gewinnen können. Werding sei ein ausgewiesener Fachmann für Arbeits- und Sozialpolitik sowie öffentliche Finanzen. Malmendier lehrt an der Universität Berkeley in Kalifornien (USA). Sie wird laut Ministerium das erste Mitglied des Sachverständigenrates, das gleichzeitig eine Professur außerhalb Deutschlands innehat. Werding ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Im Sachverständigenrat sind künftig erstmals Frauen in der Mehrheit.