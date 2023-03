Kabinett beschließt Wasserstrategie für Deutschland

Berlin (dpa) - Um die Wasserversorgung in Deutschland in Zukunft nachhaltig zu sichern, möchte die Bundesregierung eine Nationale Wasserstrategie auf den Weg bringen. Das Kabinett beriet über einen Entwurf von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Ziele der Strategie sind unter anderem, den naturnahen Wasserhaushalt wiederherzustellen und die Wassernutzung an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Besonders für Siedlungsgebiete gilt, dass Grünflächen wiederhergestellt und betonierte Flächen entsiegelt werden. So sollen auch Metropolregionen langfristig nicht nur Wasser verbrauchen sondern auch auf natürliche Art speichern.

„Die Folgen der Klimakrise für Mensch und Natur zwingen uns zum Handeln“, hatte Lemke zuvor gesagt. „Die vergangenen Dürrejahre haben deutliche Spuren in unseren Wäldern, Seen und Flüssen und in der Landwirtschaft hinterlassen.“