Kanzlerin besucht Westafrika

Ouagadougou/Gao (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat ihren dreitägigen Westafrika-Besuch mit einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft fortgesetzt. Unter anderem kam sie am Donnerstag in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, mit einem Rechtsanwalt und mehreren Frauenrechtlerinnen zusammen, um über die schwierige Lage in dem Land mit einer wachsenden Bedrohung durch islamistische Terroristen und zunehmenden ethnischen Auseinandersetzungen zu sprechen. Im Anschluss traf sie Studenten der Universität Ouaga I. Auch bei den Gesprächen mit den Studenten war die Sicherheitslage in Burkina Faso eines der Hauptthemen.