Künstliche Intelligenz als Chance

Berlin (dpa) - Die deutsche Regierung will rund drei Milliarden Euro zusätzlich in Künstliche Intelligenz investieren. Entsprechende Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des «Handelsblatts» wurden der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigt.

Der überwiegende Teil des Geldes soll in Forschung und Entwicklung fließen. Am Donnerstag will das Kabinett bei seiner Klausur in Potsdam südwestlich von Berlin einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Regierung geht zudem von erheblichen Folgeinvestitionen aus.

Die Strategie soll dafür sorgen, dass Deutschland im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz nicht nur Schritt hält, sondern zu einem weltweit führenden Standort wird. Dazu sollen auch mehr Daten der öffentlichen Hand bereitgestellt werden. Zudem sollen Forschungszentren weiterentwickelt und zahlreiche neue Professuren an Hochschulen geschaffen werden.

Künstliche Intelligenz hat laut einer aktuellen Studie größeres Potenzial für das Wirtschaftswachstum als alle technologischen Entwicklungen zuvor. In Deutschland könne die Technologie bis 2030 das jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 Prozentpunkte steigern, schätzt das Beratungshaus McKinsey. Damit liege das Potenzial hierzulande leicht über dem globalen Durchschnitt (1,2 Prozentpunkte) und gleichauf mit China. Doch China investiere aktuell deutlich mehr. Und vorne lägen die USA (1,5 Prozentpunkte) sowie Schweden (1,7 Prozentpunkte).

«Deutschland verfügt über genügend Kapazitäten, um Innovation in großem Maßstab realisieren und die Vermarktung von KI-Lösungen beschleunigen zu können», sagte Peter Breuer von McKinsey in Köln. Bedarf sieht der Marktbeobachter jedoch bei Investitionen in Forschung und Entwicklung. 2017 seien bereits 48 Prozent der weltweiten Investitionen für Start-ups, die sich mit KI befassen, in chinesische Gründungen geflossen.

Insgesamt erwarten die Marktanalysten bis 2030 von Anwendungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz einen zusätzlichen globalen Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 13 Billionen Dollar.