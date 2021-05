Hamburg/Wilster (dpa) - Das Städtchen Wilster in Schleswig-Holstein und das norwegische Dorf Tonstad stehen eher selten im Rampenlicht. Für die Energiewende in Europa sind sie aber so etwas wie Hotspots: Zwischen beiden Orten verläuft «Nordlink», eines der weltweit längsten Seekabel. Es verknüpft erstmals die Stromnetze von Deutschland und Norwegen miteinander. Der Netzbetreiber Tennet spricht von einem «Leuchtturmprojekt der Energiewende», die deutsche Förderbank KfW von einem «technologisch einzigartigen Projekt». Am Donnerstag wird die rund zwei Milliarden Euro teure «Stromautobahn» von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg offiziell eröffnet.

Norwegen ist aus deutscher Sicht interessant, weil es seinen Strom fast ausschließlich aus Wasserkraft gewinnt. Damit bietet sich für Deutschland eine zusätzliche Option, an «grünen Strom» zu kommen. Im Gegenzug kann Windstrom in Norwegen «geparkt» werden, statt Windräder abzuschalten, wenn diese zu viel Strom produzieren. «Wenn beispielsweise in Deutschland ein Überschuss an Windenergie erzeugt wird, kann dieser über "NordLink" nach Norwegen übertragen werden», erklärt der Netzbetreiber Tennet das Prinzip. «Die Wasserspeicher in Norwegen dienen dann als "natürliche Speicher" für die Windenergie, indem das Wasser in den Speichern verbleibt.»

