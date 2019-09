Mehr Hilfe für den Jemen

New York (dpa) - Angesichts der katastrophalen Lage im Jemen hat Deutschland die humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland um zehn Millionen Euro aufgestockt. Damit stellt die Bundesregierung in diesem Jahr insgesamt 130 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag nach einem Treffen zum Jemen-Konflikt am Rande der UN-Generaldebatte in New York mit, an dem Außenminister Heiko Maas teilnahm.

Im Jemen bekämpfen sich seit fünf Jahren die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen und Regierungstruppen, die von einer sunnitischen Kriegsallianz unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt werden. Der Bürgerkrieg hat die derzeit schwerste humanitäre Krise weltweit ausgelöst. Auch ein vor neun Monaten in Stockholm abgeschlossenes Abkommen zur Einleitung eines Friedensprozesses hat die Lage nicht wesentlich verbessert.