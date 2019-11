Mehr Kinder eingeschult

Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Einschulungen steigt: Zu Beginn des laufenden Schuljahres begann in Deutschland für 733.000 Kinder die Schulzeit. Das waren 4600 Kinder oder 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. «Damit setzt sich der seit dem Schuljahr 2016/2017 zu beobachtende Anstieg der Zahl der Einschulungen fort», teilten die Wiesbadener Statistiker mit.

Die Entwicklung in den Bundesländern verlief unterschiedlich. Am stärksten gestiegen ist die Zahl der Einschulungen in Hamburg (+3,4 Prozent) und Berlin (+3,2 Prozent). Den größten prozentualen Rückgang gab es mit fünf Prozent in Schleswig-Holstein.

Der überwiegende Teil der Schulanfänger startete an Grundschulen (93,3 Prozent), 3,2 Prozent an Förderschulen, 2,5 Prozent an Integrierten Gesamtschulen und 1,0 Prozent an Freien Waldorfschulen. Am stärksten stieg die Zahl der Einschulungen an Förderschulen (+2,6 Prozent). Während das Geschlechterverhältnis in Grund-, Gesamt- und Waldorfschulen weitgehend ausgeglichen war, waren es in Förderschulen deutlich mehr Jungen (67,9 Prozent).