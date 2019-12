Merkel lobt EU-Klimakompromiss

Brüssel (dpa) - Deutschlands Regierungschefin Angela Merkel hat den Klimakompromiss beim EU-Gipfel in Brüssel als «großen Fortschritt» bezeichnet. «Ich bin unter den gegebenen Umständen recht zufrieden», sagte sie in der Nacht zum Freitag nach Abschluss des ersten Gipfeltages in Brüssel. «Es gibt keine Spaltung Europas in verschiedene Teile sondern es gibt einen Mitgliedstaat, der noch etwas Zeit braucht, um zu überlegen, wie das implementiert wird. Aber ich denke, wir haben eine gute Aussicht auf einen guten Erfolg.»

Am Donnerstag hatten sich Merkel und ihre Kollegen in der Klima-Debatte verhakt. Nach stundenlangen Verhandlungen einigten sie sich grundsätzlich auf das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 - allerdings mit einer Ausnahme für Polen. Klimaneutralität bedeutet, dass der Ausstoß von Treibhausgasen vermieden oder durch Speicherung neutralisiert werden muss. Erforderlich ist dafür ein kompletter Umbau von Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft und die Abkehr von Kohle, Öl und Gase.

Tschechien, Ungarn und Polen hatten zu Gipfel-Beginn Widerstand geleistet. Alle drei Länder sind abhängig vom wenig klimafreundlichen Energieträger Kohle. Sie bestanden auf klare Zusagen für finanzielle Hilfen. Tschechien forderte zudem, Kernkraft als grünen Strom anzuerkennen. Dagegen wehrten sich vor allem Luxemburg, Österreich und auch Deutschland. Im Gipfel-Beschluss heißt es nun, einige Staaten hätten darauf hingewiesen, dass sie Atomkraft in ihrem Energiemix hätten. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis wertete dies als «riesigen Erfolg».

Auch Ratschef Michel, für den es der erste Gipfel in seinem neuen Amt war, war zufrieden: «Ich bin sehr erfreut über das Ergebnis», sagte er am Freitag.