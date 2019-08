Privatschulen liegen im Trend

Dortmund (dpa) - Privatschulen haben in Deutschland deutlichen Zulauf - mit konstanten oder weiter steigenden Schülerzahlen in den einzelnen Bundesländern. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Zu Privatschulen gehören auch Waldorf- und Montessorischulen oder Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft sowie internationale Schulen. Sie müssen allesamt staatlich genehmigt werden und haben eine «heterogene Schülerschaft», wie der Verband Deutscher Privatschulverbände betonte. Jeder elfte Schüler oder Schülerin in Deutschland lerne inzwischen in einer Privatschule.

Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wirken private Schulen aber «sozial selektiv» und verschärfen die soziale Spaltung. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hatte mit einer Äußerung über häufig unzureichende Sprachkompetenz vor der Einschulung Wirbel ausgelöst. Dabei hatte er der «Rheinischen Post» auch gesagt: «Bis tief hinein in die Mittelschicht erlebe ich Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil das Niveau an staatlichen Schulen sinkt.»

Die GEW in Nordrhein-Westfalen kritisierte, der schlechte Zustand vieler öffentlicher Schulen habe mit zu der steigenden Privatschulnachfrage beigetragen. Die Politik müsse diesem Trend entgegenwirken.