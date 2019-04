Projekt zu Wendeerfahrungen startet

Erfurt (dpa) – Fast 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gehen Wissenschaftler dem Blick von Ostdeutschen auf die DDR und die wende- und einheitsbedingten Umbrüche nach.

«Bis heute gibt es eine Diskrepanz zwischen dem in der öffentlichen Debatte vorherrschenden DDR-Bild und dem individuell Erlebten», sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Ettersberg zur Diktaturforschung, Jörg Ganzenmüller, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Historiker koordiniert ein vierjähriges Forschungsprojekt, in dem unter anderem Familien zu ihren persönlichen Erfahrungen befragt werden sollen. Außerdem geht es um das DDR-Bild im Schulunterricht, die Benachteiligung von Katholiken in der DDR, Überwachung und Widerstand.

Beteiligt sind die Universitäten Erfurt und Jena, die Stiftung Ettersberg und die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Der offizielle Start des Projektes ist am Dienstag, es wird vom deutschen Staat mit vier Millionen Euro gefördert.

In den 1990er Jahren sei die Debatte vor allem vom Thema Staatssicherheit bestimmt gewesen, sagte Ganzenmüller. «Viele frühere DDR-Bürger sagen aber, dass das Stasi-Thema nicht ihrem Erleben entsprach.» Dennoch habe die Diktatur der DDR-Staatspartei SED natürlich auch in deren Alltagsleben hineingewirkt, indem viele Menschen sich in Nischen jenseits des Regimes zurückzuziehen versucht hätten.

Die Berliner Mauer war vom 13. August 1961 an errichtet worden. Die Maueröffnung am 9. November 1989 leitete das schnelle Ende der DDR ein.