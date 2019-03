Rosenmontagszüge gestartet

Köln (dpa) - Pünktlich um 10.00 Uhr hat sich am Montag in Köln der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Die Jecken hatten am Wochenende bangen müssen, ob der Rosenmontagszug wegen Sturms überhaupt würde losfahren können. Doch dann brach kurz vor dem Start sogar die Sonne durch.

Persifliert werden auf den Kölner Motivwagen wie üblich die Mächtigen der Politik, unter anderem US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die deutschen Sozialdemokraten. Der Zug rollte zunächst durch eines der mittelalterlichen Stadttore Kölns und schlängelte sich dann durch die Südstadt.

Begleitet von heftigem Wind und «Helau!»-Rufen setzte sich auch der Mainzer Rosenmontagszug um 11.11 Uhr in Bewegung. «Der Zug läuft in abgespeckter Version», sagte Zugmarschall Markus Perabo. «Aber die Sonne ist da, und die Narren lachen am Zugrand.» Wegen Sturmprognosen der Meteorologen mussten 100 Reiter auf ihre Pferde verzichten, auch die großen Fahnen des Umzugs wurden diesmal nicht mitgeführt.

Insgesamt waren etwa 8665 aktive Teilnehmer auf den Beinen. Elf Motivwagen nahmen aktuelle Themen wie die US-Klimapolitik, den Brexit oder die große Koalition sowie Mainzer Lokalthemen satirisch auf die Schippe. Die Umzugsteilnehmer packten nach einer Schätzung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) rund 130 Tonnen Bonbons, Bälle oder Brausepulver auf die Wagen.

Trotz des schlechten Wetters waren auch in Düsseldorf und Koblenz Umzüge geplant. Karnevalisten in anderen Städten hatten weniger Glück: Wegen des Sturmtiefs «Bennet» fielen unter anderem die Umzüge in Fulda, Seligenstadt und Bottrop und ins Wasser.