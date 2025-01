Scholz wirbt trotz Krisen für Zuversicht

Berlin (dpa) – In seiner Neujahrsansprache, die am heutigen Dienstag ausgestrahlt wird, ruft Kanzler Olaf Scholz die Bundesbürger zu Gemeinsamkeit und Zuversicht für 2025 auf. Scholz appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich an der Bundestagswahl am 23. Februar zu beteiligen – und warnt vor Beeinflussungen über das Internet.

In seiner aufgezeichneten Ansprache erinnert der Kanzler als erstes an die Todesfahrt in Magdeburg. Ein aus Saudi-Arabien stammender Mann hatte dort mit einem Auto fünf Menschen getötet und mehr als 230 verletzt.

Scholz dankte allen, die Verwundete versorgt und behandelt haben. Polizei und Rettungskräfte hätten hochprofessionell gehandelt, obwohl viele selbst unter Schock gestanden hätten. Auch viele Marktbesucher hätten spontan geholfen. „So sind wir. So ist Deutschland“, sagte der Kanzler laut vorab verbreitetem Redetext. „Wir sind kein Land des Gegeneinanders, auch nicht des Aneinander-vorbei. Sondern ein Land des Miteinanders.“

„Daraus können wir Kraft schöpfen – erst recht in schwierigen Zeiten wie diesen“, betonte Scholz mit Blick auf die schwache Wirtschaftslage, hohe Preise und Russlands anhaltenden Krieg gegen die Ukraine. Demgegenüber hob der Kanzler unter anderem Deutschlands Stellung als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt hervor. Teil dieser „Erfolgsgeschichte“ seien auch viele Beschäftigte aus anderen Ländern, die mit anpackten. „Lassen wir uns also nicht auseinanderdividieren.“