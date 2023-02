Schulze: Kinder vor Ausbeutung und Gewalt schützen

Berlin (red) - Zum Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, dem sogenannten Red Hand Day, hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze dazu aufgerufen, Kinder stärker vor Ausbeutung und Gewalt zu schützen. „Kinder haben die aktuellen Krisen und Kriege nicht verursacht. Aber sie sind überall auf der Welt die, die am meisten leiden“, so Schulze. Der wachsende Hunger in Folge des russischen Angriffskrieges, die langen Schulschließungen während der Covid-Krise und die wachsende Ungleichheit raubten vielen Kindern und Jugendlichen die Perspektive auf eine bessere Zukunft. Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) fördert gemeinsam mit Partnern wie dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika die Wiedereingliederung von ehemaligen Kindersoldatinnen und -soldaten in die Gesellschaft.