Sozialverband VdK feiert 75-jähriges Bestehen

Berlin (d.de) - Seit 75 Jahren setzt sich der Sozialverband VdK für soziale Gerechtigkeit in Deutschland ein. Sein Jubiläum feiert der Verband heute in Berlin unter dem Motto „Sozial in die Zukunft“. Erwartet werden rund 300 Gäste, darunter Vertreter aus Verbänden, Gesellschaft und politischen Parteien sowie Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Wir können mit Stolz sagen, dass wir seit der Gründung des Dachverbands im Januar 1950 viele gesellschaftliche Entwicklungen entscheidend mitgeprägt und begleitet haben. Unsere Stimme als größter Sozialverband ist wichtiger denn je“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele vor dem Festakt.

Gegründet hatte sich der VdK am 28. Januar 1950 als Interessenvertretung für Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und Sozialrentner. Heute ist der VdK mit einem Bundesverband in Berlin und 13 Landesverbänden mit 2,3 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands. Er macht sich politisch gegen Sozialabbau stark und setzt sich in seinen Sozialrechtsberatungsstellen für die Belange seiner Mitglieder ein.