Startsignal für das 49-Euro-Ticket

Berlin (dpa) - Für 49 Euro im Monat mit Bus und Bahn durch Deutschland fahren: Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat dem Gesetz zum neuen Ticket-Angebot zu. Nun soll es schnell weitergehen: Der Verkaufsbeginn folgt am Montag, ehe es am 1. Mai richtig losgeht und man mit dem Ticket überall in Deutschland einsteigen kann.

Das 49-Euro-Abo soll an das beliebte 9-Euro-Ticket anknüpfen, das es im vergangenen Sommer für drei Monate gab, um die Bürgerinnen und Bürger angesichts hoher Kosten für Strom, Lebensmittel, Heizung und Mobilität zu entlasten. Das 49-Euro-Ticket soll Busse und Bahnen attraktiver machen und möglichst viele dazu bewegen, vom Auto umzusteigen. Für Millionen Pendlerinnen und Pendler, aber auch finanziell schwächere Menschen sollen die öffentlichen Verkehrsmittel erschwinglicher werden – und ihre Nutzung einfacher: mit einem bundesweiten Ticket über alle Tarifzonen und Preisbedingungen hinweg. „Das Ticket wird vielen Menschen neue Möglichkeiten eröffnen, in Deutschland mobil zu sein – im Alltag, in der Freizeit oder auch im Urlaub“, betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing.