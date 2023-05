Steinmeier eröffnet Konferenz zu deutsch-litauischen Beziehungen

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet in Vilnius eine Konferenz zum 700-jährigen Bestehen der Stadt und zu den seitdem gewachsenen deutsch-litauischen Beziehungen. Zuvor trifft er sich mit Staatspräsident Gitanas Nauseda, der ihn zu der Konferenz eingeladen hatte. Am Nachmittag will sich Steinmeier auf dem Truppenübungsplatz Pabrade ein Übungsschießen des von Deutschland geführten multinationalen Gefechtsverbandes anschauen.

Steinmeier war bereits Sonntagabend nach Litauen geflogen und hatte Angehörige der dort stationierten knapp 800 deutschen Soldatinnen und Soldaten im Regierungsflugzeug mitgenommen. Er will den Familien auf diese Weise dafür danken, dass sie die Belastungen dieses Einsatzes auf sich nehmen, der zur Sicherung der Nato-Ostflanke gegen eine mögliche russische Aggression dient.

Die litauische Hauptstadt Vilnius wurde erstmals im Januar 1323 schriftlich erwähnt. Großfürst Gediminas lud damals in einem Brief christliche Kaufleute, Bauern, Soldaten, Handwerker und Geistliche aus aller Welt, insbesondere aber aus Lübeck, Stralsund, Bremen, Magdeburg und Köln, dazu ein, sich dort niederzulassen.