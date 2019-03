Steinmeier warnt vor Nationalismus

Zagreb (dpa) - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor nationalistischen Tendenzen in Europa gewarnt. Er appellierte an die Bürger, bei den Wahlen zum EU-Parlament im Mai die Idee eines starken, geeinten Europas zu unterstützen.

«Ein Rückzug ins Nationale, von dem manche träumen, kann nicht die Antwort auf die europäische Vergangenheit sein», sagte Steinmeier in Zagreb im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Kroatien. «Und er taugt auch nicht, um unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.»

Nur vereint könnten die Europäer ihre Zukunft gestalten und Antworten auf drängende Fragen finden. «Nur, wenn wir als EU einig auftreten, werden wir international Gehör finden. Auch Deutschland ist in der Welt von morgen allein nur ein kleines Land», sagte Steinmeier laut verbreitetem Redetext.

Der Bundespräsident war zuvor von Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic mit militärischen Ehren empfangen worden. Um die schwierige Lage in Europa kamen sie bei ihrem Meinungsaustausch schon deshalb nicht herum, weil beide Staaten kurz davor stehen, Führung in Europa zu übernehmen: In der ersten Jahreshälfte 2020 hat Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft inne, in der zweiten Deutschland.

Die damit verbundene Verantwortung sei in diesen Zeiten noch größer als früher, betonte Steinmeier. «Ich bin mir ganz sicher, dass Kroatien sich dieser großen Verantwortung sehr bewusst ist.» Das Land sei zwar das jüngste EU-Mitglied. Aber: «Ich darf sagen, Kroatien ist im Herzen der Europäischen Union angekommen.» Dies schmeichelte der Gastgeberin, deren Land manchmal unter seiner EU-Randlage leidet.