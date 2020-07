„Strategischer Kompass der EU“

Warschau (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die laufende EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands nutzen, um die Union auf dem Weg zu einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse voranzubringen. Dazu setzt sie ihre am Mittwoch in Polen begonnenen Gespräche am heutigen Donnerstag in Bulgarien und Ungarn fort. Die Nato und die transatlantischen Beziehungen seien der Eckstein der Sicherheitsarchitektur in Europa und müssten dies auch bleiben, hatte sie am Mittwoch in Warschau erklärt. Allerdings müsse die europäische Säule innerhalb der Nato gestärkt werden.

Die CDU-Politikerin reist mit ihrer Delegation zunächst weiter nach Bulgarien, wo es seit vergangenem Donnerstag massive Demonstrationen gegen die bürgerlich-nationalistische Regierung gibt. Die Demonstranten sind unzufrieden mit der Politik der seit Mai 2017 in dem EU-Land amtierenden Koalitionsregierung und werfen ihr auch «Korruption und mafiöse Handlungsweise» vor. Sie werden von den oppositionellen Sozialisten (Ex-KP) und vom Russland-freundlichen Präsidenten Rumen Radew unterstützt.

Im Anschluss geht es für Kramp-Karrenbauer nach Ungarn.

