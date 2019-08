Vierte Stromautobahn gefordert

Bonn (dpa) - Mit Blick auf den Windkraft-Ausbau in Norddeutschland hat sich die Bundesnetzagentur für eine weitere Stromautobahn in Deutschland ausgesprochen. Eine Gleichstrom-Verbindung zwischen dem nördlichen Bundesland Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Westen sei erforderlich, teilte die Regulierungsbehörde in Bonn mit.

Die Behörde hatte einen Vorschlag der Netzbetreiber geprüft, die zusätzliche Trasse von Schleswig-Holstein bis ins südliche Baden-Württemberg zu bauen. Die Bundesnetzagentur ist aber für eine kürzere Strecke nur bis Nordrhein-Westfalen.

Bis 2030 soll der Ökoanteil im deutschen Strommix deutlich steigen. Ein Großteil davon entsteht im windreichen Norden mit seinen Küsten.

Derzeit sind drei große Stromtrassen in Deutschland in Planung, die den Ökostrom vom Norden in den industriell geprägten Süden und Westen der Republik bringen sollen - «Suedlink», «Suedostlink» und «Ultranet»/«A-Nord». Die Vorhaben lösen in der betroffenen Bevölkerung entlang der Trassen mitunter starke Widerstände aus.