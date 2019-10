Weitspringerin Mihambo gewinnt Gold

Doha (dpa). Malaika Mihambo nahm die Glückwünsche der Konkurrentinnen bereits nach drei Versuchen entgegen. Leicht und locker ist die 25 Jahre alte Weitspringerin von der LG Kurzpfalz am Sonntagabend mit einem Satz von 7,30 Metern in Doha zu WM-Gold geflogen. «Ich bin so froh, dass ich das heute geschafft habe. Es wird der beste Sprung meiner Karriere gewesen sein», sagte die neue Weltmeisterin glücklich dem ZDF, nach dem sie mit dem größten Vorsprung der WM-Geschichte von 38 Zentimetern gewonnen hatte.

Silber holte die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk mit 6,92 Metern vor der Nigerianerin Ese Brume mit 6,91 Metern. Die viermalige Weltmeisterin Brittney Reese aus den USA hatte das Finale um einen Zentimeter verpasst. Mit 6,52 Metern stieg Mihambo in den Wettkampf ein, verschenkte dabei aber etwa einen halben Meter beim Absprung. Der zweite Sprung war ungültig. Mit der achtbesten Weite der Leichtathletik-Geschichte krönte sich Mihambo sich dann bereits im dritten Durchgang zur Weltmeisterin.

Bei den Sommerspielen in Tokio gehört die gebürtige Heidelbergerin, deren Mutter aus Deutschland und Vater aus Sansibar stammt, 2020 zu den Medaillenhoffnungen - wenn sie gesund bleibt und ihre Form ins nächste Jahr bringen kann.