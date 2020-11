Weltweit, aber auch in Deutschland, steigt die Zahl der Fälle, in denen Frauen Opfer von Übergriffen sind. „Wir dürfen niemals wegschauen, wenn Mädchen oder Frauen Gewalt angedroht oder gar angetan wird“, sagte Kanzlerin Angela Merkel zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Deutschland stelle sich dieser Entwicklung „mit aller Kraft“ entgegen, sowohl im eigenen Land wie auch international.

Am 25. November beginnt auch die alljährliche UN-Kampagne „Orange the world“, die vom „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ bis zum 10. Dezember dauert, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“. In diesen „16 Days of Activism against Gender-Based Violence“ erstrahlen weltweit Gebäude in oranger Farbe, um ein sichtbares Zeichen der Gemeinsamkeit zu setzen – so auch heute Abend die Münchner Allianz Arena vor dem Champions League-Spiel von Bayern München (Foto).