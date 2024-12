Starke Partner für faire Textilproduktion

Berlin (d.de/bmz.de) - Eine Vorreitergruppe aus Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, der Gewerkschaft ver.di und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) will Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen in den Produktionsländern von Textilien stärken. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten sie vor Kurzem im Rahmen einer Veranstaltung zum zehnten Jubiläum des Textilbündnisses. Das Bündnis für nachhaltige Textilien setzt sich für eine soziale, ökologische und korruptionsfreie Textil- und Bekleidungsbranche ein. Es wurde 2014 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) initiiert. Laut Absichtserklärung sollen Gewerkschaften besser in die Beschwerdemechanismen eingebunden werden, mit denen Arbeiterinnen und Arbeiter in Textilfabriken ihre Rechte einfordern können. Es sollen runde Tische zu Maßnahmen beispielsweise gegen sexualisierte Gewalt eingeführt werden. Zudem sollen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner vor Ort besser zusammenarbeiten, um gemeinsam auf faire Arbeitsbedingungen hinzuwirken.

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: „Nachhaltige und gerechte Lieferketten können gelingen, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten, ihr Wissen teilen und weitergeben. Genau diesen Austausch wollen wir im Textilsektor jetzt vorantreiben. Dabei kommt es besonders auf die Gewerkschaften in unseren Partnerländern an. Denn sie sind zusammen mit den lokalen Nichtregierungsorganisationen unerlässlich für soziale Veränderungen vor Ort.“